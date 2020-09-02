Mucize kurtuluş

Avustralya'da bir ailenin aracının çarpması sonucu ön tampona sıkışan küçük valabi kangurusu, çöl sıcağını aratmayan ortamda tam 310 kilometre yol aldı ve hayatta kalmayı başardı. Çarpmanın ardından inip arabayı kontrol eden aile, her hangi bir terslik görmeyince yola devam etti. Bamaga'dan Cairnes'e gelen aile, kanguruyu sabah fark etti. Radyatörle ön tamponun ızgarası arasına sıkıştığı yerdeki ölüm yolculuğundan sağ kurtulmayı başaran hayvan yetkililere teslim edildi. Olay ülke basınında ilgi gördü ve "tüm zamanların en büyük hayatta kalma hikâyelerinden biri" denildi. DIŞ HABERLER