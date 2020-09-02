Şans Topu sonuçları bilet sorgulama! 2 Eylül Milli Piyango Online ile Şans Topu çekilişi saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu'nun yeni dönemki beşinci çekilişi öncesi heyecan dorukta! Tüm rakamları doğru tahmin ederek büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen kişiler geri sayıma başladı. 496.045 TL'lik ödülün sahibini arayacağı çekiliş MP TV'den canlı olarak izlenebilecek. Milli Piyango Online ile Şans Topu çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı ise merak konusu oldu. 2 Eylül 2020 Şans Topu sonuçları bilet sorgulama ekranına aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte Şans Topu sonuçları bilet sorgulama motoru!

2 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI BİLET SORGULAMA

Bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişin hemen ardından kazandıran numaralara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Şans Topu sonuçları bilet sorgulama motoru ile size çıkan ikramiye var is kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz.