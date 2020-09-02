Çılgın Sayısal Loto 31 Ağustos belli oldu! Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

MPİ (Milli Piyango İdaresi) ve Sisal Şans tarafından düzenlenerek Milli Piyango Online internet sitesi aracılığıyla MP TV'de canlı çekiliş yayını yapılan Çılgın Sayısal Loto sonuçları bugün (31 Ağustos 2020 Pazartesi) açıklandı. Günlerdir 6 bilen çıkmayınca devreden 57 milyon 418 bin 744 TL'lik büyük ikramiye için bugün MP TV'de canlı yayını yapılarak kazandıran numaraları belirlendi. Sayısal Loto sonuçları için kupon doldurarak çekilişe dahil olan şans oyunu severler büyük ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmek istiyor. Bu bağlamda MPİ 31 Ağustos Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Sayısal Loto 19 Ağustos çekiliş sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı ve diğer tüm detayları burada bulabilirsiniz.

31 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 31 Ağustos çekiliş sonuçları ile bilet sorgulama ekranını hazırladığımız içerikte bulabilir ve kazandıran numaraları kontrol edebilirsiniz. İşte 31 Ağustos Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı…