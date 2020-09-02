Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 2 Eylül Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta açıklanacak?

Çılgın Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki on dördüncü çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş MP TV'den canlı olarak izlenebilecek. 57 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini arayacağı dev çekiliş için geri sayım başladı. Zengin olma hayali kurarak bekleyişe geçenler, Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusuna da cevap arıyor. 2 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!
Bu akşam gerçekleştirilecek olan tarihi çekiliş öncesi heyecan dorukta! Sayısal Loto'nun ikramiyesi haftalardır devrederek 57 Milyon TL'ye yükseldi. Kazandıran numaraları tahmin edecek kişiler bu ödülün sahibi olacak.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) 31 Ağustos Sayısal Loto sonuçları: 30 - 35 - 11 - 2 - 15 - 53 - 67 (Joker)
2 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Piyango İdaresi tarafından bugün Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki 14. çekilişi gerçekleştirilecek. 57 Milyon TL'lik rekor bedelindeki ödülün bulunduğu dev çekiliş 21:30'da başlayacak. Çekilişin hemen ardından ise kazandıran numaralar sabah.com.tr adresinde yer alacak.
ÇILGIN SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLGİLER
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.