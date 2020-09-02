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sonuçları bilet sorgulama! 2 Eylül Online ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta açıklanacak?

Çılgın ’da heyecan giderek artıyor. Yeni dönemde gerçekleştirilecek on dördüncü çekiliş öncesi zengin olma hayalleri ile tahminler yapılarak kuponlar internet üzerinden oluşturulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda büyük ikramiyeyi kazanan kimsenin çıkmaması nedeniyle bugün ilgi de bir hayli arttı. 57 Milyon TL’lik çekiliş için geri sayım başlarken, Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusunun cevabı ise merak konusu oldu. 2 Eylül Online ile Çılgın ve bilet sorgulama ekranına buradan ulaşabilirsiniz. İşte MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 2.9.2020 13:43 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 2 Eylül Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta açıklanacak?

Çılgın 'nun yeni dönemdeki on dördüncü çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş MP TV'den canlı olarak izlenebilecek. 57 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini arayacağı dev çekiliş için geri sayım başladı. Zengin olma hayali kurarak bekleyişe geçenler, Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusuna da cevap arıyor. 2 Eylül 2020 Online ile Çılgın saat kaçta açıklanacak? İşte Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!

2 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA

Bu akşam gerçekleştirilecek olan tarihi çekiliş öncesi heyecan dorukta! Sayısal Loto'nun ikramiyesi haftalardır devrederek 57 Milyon TL'ye yükseldi. Kazandıran numaraları tahmin edecek kişiler bu ödülün sahibi olacak.

Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 2 Eylül Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta açıklanacak?

İdaresi (MPİ) 31 Ağustos sonuçları: 30 - 35 - 11 - 2 - 15 - 53 - 67 (Joker)

2 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi tarafından bugün Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki 14. çekilişi gerçekleştirilecek. 57 Milyon TL'lik rekor bedelindeki ödülün bulunduğu dev çekiliş 21:30'da başlayacak. Çekilişin hemen ardından ise kazandıran numaralar sabah.com.tr adresinde yer alacak.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 2 Eylül Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta açıklanacak?

ÇILGIN SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLGİLER

Çılgın , 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 2 Eylül Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta açıklanacak?

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

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Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 2 Eylül Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta açıklanacak?
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