Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş İZLE! Milli Piyango Online ile 2 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi CANLI YAYIN! MP TV İZLE

MPİ (Milli Piyango İdaresi) ve Sisal Şans tarafından düzenlenerek Milli Piyango Online internet sitesi aracılığıyla MP TV'de canlı çekiliş yayını yapılan Çılgın Sayısal Loto sonuçları bugün (2 Eylül 2020 Çarşamba) açıklandı. Günlerdir 6 bilen çıkmayınca devreden 57 milyon 418 bin 744 TL'lik büyük ikramiye için bugün MP TV'de canlı yayını yapılarak kazandıran numaraları belirlendi. Sayısal Loto sonuçları için kupon doldurarak çekilişe dahil olan şans oyunu severler büyük ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmek istiyor. Bu bağlamda MPİ 2 Eylül Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Sayısal Loto 2 Eylül çekiliş sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı ve diğer tüm detayları burada bulabilirsiniz.
Sayısal Loto 2 Eylülçekiliş sonuçları ile bilet sorgulama ekranını hazırladığımız içerikte bulabilir ve kazandıran numaraları kontrol edebilirsiniz. İşte 2 Eylül Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı…
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.