Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Silahli kavgada başından vuralarak yaralandı

Silahli kavgada başından vuralarak yaralandı

’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada başından tabancayla vurulan Rohat K., ağır yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.9.2020 06:32 ABONE OL

Olay, saat 02.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi 14050 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İki grubun birbirlerine tabancalarla ateş ettiği olayda Rohat K., başına isabet eden kurşunla yaralandı. Olayın ardından şüpheliler kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Rohat K., yakınları tarafında bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Rohat K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Silahli kavgada başından vuralarak yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA