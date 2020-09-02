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'de yavru kediyi işkence ederek öldürdüler

'de bir caminin bahçesinde 45 günlük yavru kedi işkence edilerek öldürüldü. Silivri Piri Mehmet Paşa Cami avlusunda dün akşam saatlerinde vatandaşlar yavru bir kedinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada yavru kedinin işkence edilerek öldürülmesine tepki yağdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 11:53 Son Güncelleme: 2.9.2020 11:54 ABONE OL
Silivri'de yavru kediyi işkence ederek öldürdüler

Durumu Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği'ne (HAYKURDER) bildirilmesi üzerine dernek harekete geçti. Camiye ekip yollayan HAYKURDER, aldıkları ihbar ile ilgili Kaymakamlığı ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğünü de eş zamanlı bilgilendirdi. Olay yerine ulaşan dernek görevlileri yavru kedinin işkence edilerek öldürüldüğünü tespit etti.

Silivri'de yavru kediyi işkence ederek öldürdüler

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Bunun üzerine dernek yöneticileri tarafından faillerin tespiti için suç duyurusunda bulunuldu. HAYKURDER'in şikâyeti üzerine Savcılığı kedinin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için nekropsi talimatı verdi. Polis olay yeri ve çevresindeki kameraları incelemeye alırken, kedinin cansız bedeni de nekropsi yapılmak üzere Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Silivri'de yavru kediyi işkence ederek öldürdüler

Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada yavru kedinin işkence edilerek öldürülmesine tepki yağdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Silivri'de yavru kediyi işkence ederek öldürdüler
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