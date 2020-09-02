Silivri'de yavru kediyi işkence ederek öldürdüler

Durumu Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği'ne (HAYKURDER) bildirilmesi üzerine dernek harekete geçti. Camiye ekip yollayan HAYKURDER, aldıkları ihbar ile ilgili Silivri Kaymakamlığı ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğünü de eş zamanlı bilgilendirdi. Olay yerine ulaşan dernek görevlileri yavru kedinin işkence edilerek öldürüldüğünü tespit etti.