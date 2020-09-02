Son dakika: Bakan Yardımcısı’ndan ‘en sıcak Eylül’ uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yurt genelinde sıcak hava dalgasının etkisini artıracağını uzun yılların en yüksek sıcaklık değerlerine çıkmasının beklendiğini duyurmuştu.

Sıcaklıkların Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği ifade edilmişti.

Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11:00 ila 16:00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza sıcak çarpmasına karşı uyarı yapılmıştı.







Tüm bu uyarılar üzerine bir uyarı da Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'dan geldi.

Binpınar, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "100 yılın en sıcak Eylül ayı olabilir... Haziran ayından bugüne en sıcak günler olabilir. Eylül ayındaki bu sıcaklıklar tehlikeli. Aşırı sıcaklara dikkat. Güneşe çıkmayın. Sıcaklıklar yükselmeye devam edebilir.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aşırı sıcaklar ve yağışlar... | Video

İklim bozulması devam ediyor. İklim değişikliğinin etkileri bütün dünyada devam edecek. Aşırı sıcaklıkların sonunda ani beklenmedik etkin ve yoğun yağışlar ve taşkınlar gelebilir. Herkes dikkat etmeli. Yetkililerin uyarılarını ve hava durum raporlarını takip etmeleri gerekiyor" uyarısında bulundu.