Son dakika: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve aşırı sıcak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Kars, Ardahan ve Bayburt çevreleri ile Artvin'in iç, Gümüşhane'nin doğu ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

GÜNEŞ IŞINLARININ DİK GELDİĞİ 11.00-16.00 SAATLERİNDE...

Hava sıcaklıklarının Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde 2 ile 4, ülkenin diğer yerlerinde 4 ile 8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE;

İSTANBUL, 32°C : Az bulutlu ve açık

İZMİR , 37°C: Az bulutlu ve açık

ADANA, 39°C: Az bulutlu ve açık

ANKARA, 37°C: Az bulutlu ve açık

BOLU, 35°C: Az bulutlu ve açık

KARS, 30°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı