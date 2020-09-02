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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Doğmamış bebeğinin ve eşinin katili oldu! Mersin'de koca dehşeti...

Son dakika haberi: Doğmamış bebeğinin ve eşinin katili oldu! 'de koca dehşeti...

'den gelen son dakika haberine göre; 24 yaşındaki Erdoğan Sarıaydın isimli şahıs 4 aylık hamile Eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay geçtiğimiz gün Silifke'de meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında tartışma çıkan ve ardından cani kocanın hamile eşini canice öldürdüğü bildirilen olayda cinayetin işlendiği evde silah sesini duyanların ihbarıyla ekiplerin sevk edildiği bildirildi. İşte gelen son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 2.9.2020 14:58 ABONE OL
Son dakika haberi: Doğmamış bebeğinin ve eşinin katili oldu! Mersin'de koca dehşeti...

Son dakika haberler… 'in Silifke ilçesinde Erdoğan Sarıaydın 8 aydır evli olduğu ve hamile olan 18 yaşındaki eşini pompalı tüfekle vurarak katlettiği bildirildi. Silah sesini duyan çevre halkı ekiplere haber verdi. Olayın geçtiğimiz gün yaşandığı bildirilirken cinayet sebebi olarak ikili arasında çıkan hararetli tartışma olduğu ileri sürüldü. İşte son dakika haberinin detayları…

KORKUNÇ CİNAYET! DOĞMAMIŞ BEBEĞİNİN VE EŞİNİN KATİLİ OLDU…

Geçtiğimiz gün yaşanan olayda sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından Zeynep Sarıaydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Genç kadının cansız bedeni ise otopsi için morga kaldırıldı…

Son dakika haberi: Doğmamış bebeğinin ve eşinin katili oldu! Mersin'de koca dehşeti...

HAMİLE EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE KATLETTİ

Olay, dün ilçeye bağlı Sarıaydın Mahallesi'nde meydana geldi. 8 aylık evli olan Zeynep ve Erdoğan Sarıaydın çifti, evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Sarıaydın, 4 aylık hamile eşine pompalı tüfekle ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika haberi: Doğmamış bebeğinin ve eşinin katili oldu! Mersin'de koca dehşeti...

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Zeynep Sarıaydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri ise Erdoğan Sarıaydın'ı gözaltına aldı. Ailesinin izniyle evlendiği öğrenilen Zeynep Sarıaydın'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan Sarıaydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zeynep Sarıaydın'ın cenazesinin, Erdemli ilçesine bağlı Yağda Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi

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Son dakika haberi: Doğmamış bebeğinin ve eşinin katili oldu! Mersin'de koca dehşeti...
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