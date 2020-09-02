Son dakika haberi: Doğmamış bebeğinin ve eşinin katili oldu! Mersin'de koca dehşeti...

Son dakika haberler… Mersin'in Silifke ilçesinde Erdoğan Sarıaydın 8 aydır evli olduğu ve hamile olan 18 yaşındaki eşini pompalı tüfekle vurarak katlettiği bildirildi. Silah sesini duyan çevre halkı ekiplere haber verdi. Olayın geçtiğimiz gün yaşandığı bildirilirken cinayet sebebi olarak ikili arasında çıkan hararetli tartışma olduğu ileri sürüldü. İşte son dakika haberinin detayları…

KORKUNÇ CİNAYET! DOĞMAMIŞ BEBEĞİNİN VE EŞİNİN KATİLİ OLDU…

Geçtiğimiz gün yaşanan olayda sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından Zeynep Sarıaydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Genç kadının cansız bedeni ise otopsi için morga kaldırıldı…