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haberi: İşte genelinde vaka dağılımı…

salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yetkililer tarafından paylaşılan ve vaka dağılımıyla ilgili kritik notlar içeren haritada vaka sayısının arttığı, azaldığı ve durumun kontrol altında olduğu illerin dağılımı görünüyor. İşte genelinde koronavirüs vaka sayısının illere göre dağılımı…

Giriş Tarihi: 2.9.2020 15:46 Son Güncelleme: 2.9.2020 15:51 ABONE OL
Son dakika haberi: İşte Türkiye genelinde koronavirüs vaka dağılımı…

Haritaya göre vaka sayısında artış olan iller ise şöyle;

  • Manisa
  • Ankara
  • Kayseri
  • Mersin
  • Erzurum
  • Ağrı
  • Van

Türkiye genelinde koronavirüs vaka dağılımı haritası! İşte salgının etkili olduğu iller | Video

Son dakika haberi: İşte Türkiye genelinde koronavirüs vaka dağılımı…

DURUMU KONTROL ALTINDA OLAN İLLER...

Manisa dışında ege bölgesinin tamamında artış veya düşüş söz konusu değil.

Durumu stabil olan iller ise Konya ve Diyarbakır. Geride bıraktığımız haftalarda Diyarbakır'da artış söz konusuydu fakat şu an baktığımızda durumun stabil olduğunu görüyoruz.

Son dakika haberi: İşte Türkiye genelinde koronavirüs vaka dağılımı…

VAKALARDA DÜŞÜŞÜN YAŞANDIĞI İLLER;

  • Gaziantep
  • Mardin
  • Batman

Diğer illerde ise durumun kontrol altında olduğu bilgisi yetkililer tarafından paylaşıldı.

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Son dakika haberi: İşte Türkiye genelinde koronavirüs vaka dağılımı…
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