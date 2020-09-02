Son dakika haberi: İşte Türkiye genelinde koronavirüs vaka dağılımı…

DURUMU KONTROL ALTINDA OLAN İLLER...

Manisa dışında ege bölgesinin tamamında artış veya düşüş söz konusu değil.

Durumu stabil olan iller ise Konya ve Diyarbakır. Geride bıraktığımız haftalarda Diyarbakır'da artış söz konusuydu fakat şu an baktığımızda durumun stabil olduğunu görüyoruz.