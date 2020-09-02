Son dakika haberi: İşte Türkiye genelinde koronavirüs vaka dağılımı…

Haritaya göre vaka sayısında artış olan iller ise şöyle;
Türkiye genelinde koronavirüs vaka dağılımı haritası! İşte salgının etkili olduğu iller | Video
DURUMU KONTROL ALTINDA OLAN İLLER...
Manisa dışında ege bölgesinin tamamında artış veya düşüş söz konusu değil.
Durumu stabil olan iller ise Konya ve Diyarbakır. Geride bıraktığımız haftalarda Diyarbakır'da artış söz konusuydu fakat şu an baktığımızda durumun stabil olduğunu görüyoruz.
VAKALARDA DÜŞÜŞÜN YAŞANDIĞI İLLER;
Diğer illerde ise durumun kontrol altında olduğu bilgisi yetkililer tarafından paylaşıldı.