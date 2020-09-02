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| ’daki ’a ne oldu? Baldızının kızı ile yasak ilişki yaşayan

haberi…Antalya’nın Manavgat ilçesinde 4 yıl önce evden ayrılıp bir daha geri gelmeyen ve kendisinden haber alınamayan 92 yaşındaki ’ın damadı ve kızları tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Aynı anda programda şüpheli olarak damadı yer alırken baldızının kızıyla yasak ilişki içerisinde olduğu söylendi. Havada uçuşan iddiaların ardından kadın erkek olarak cinsiyetçi şekilde konuşan ve eşi ’ya tepkisini gösterirken stüdyodakilerden büyük alkış geldi. Peki; 92 yaşındaki Gülsüm Çınar’a ne oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 2.9.2020 14:30 Son Güncelleme: 2.9.2020 14:39 ABONE OL
SON DAKİKA | Müge Anlı’daki Gülsüm Çınar’a ne oldu? Baldızının kızı ile yasak ilişki yaşayan Mustafa Avcı…

Müge Anlı'nın programında Gülsüm Çınar'a ne olduğu araştırılırken bugünkü canlı yayından gelen son dakika haberleri de yakından takip ediliyor. "Ben bir erkeğe baksam benim günahımdır ama o bir kadına bakıyorsa onun günahı" diyen Ayşe Avcı'ya, Psikiyatrist Arif Verimli'nin, 'Mustafa, Ayşe Hanım senin yaptığını sana yapsa ne yapardın?' sorusunu yöneltmesi üzerine gelen yanıt stüdyoda gerginliğe neden oldu. Stüdyodakiler ve Müge Anlı bu duruma sinirlenirken tepkisini vermekten de gecikmedi. İşte son dakika haberinden detaylar!

MÜGE ANLI'DAKİ GÜLSÜM ÇINAR'A NE OLDU?

Baldızının kızı ile ilişki yaşayan Mustafa Avcı ve eşi Ayşe Avcı, anne Gülsüm Çınar'ın kaybıyla ilgili programda yer alırken son gelişmeler de bugünkü programdan aktarıldı!

Müge Anlı'da son dakika! Enişte ile skandal cinsel ilişki iddiası... Gülsüm Çınar cinayete mi kurban gitti? | Video

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SON DAKİKA | Müge Anlı’daki Gülsüm Çınar’a ne oldu? Baldızının kızı ile yasak ilişki yaşayan Mustafa Avcı…
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