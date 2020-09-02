Su içmek isteyen küçük çocuğu öldüresiye dövdü! Yürekleri sızlatan olayda yeni gelişme

Adana'nın Seyhan ilçesinde, apartmanın bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen çocuğu sopayla döverek yaralayan kişi gözaltına alındı.
Vicdansız adam bahçesindeki çeşmeden su içmek istedi diye 10 yaşındaki çocuğu sopayla dövdü! | Video
BAHÇEDEKİ ÇEŞMEDEN SU İÇMEK İSTEDİ
İddiaya göre, 10 yaşındaki M.A, Mustafa Kemal Bulvarı'nda bir apartmanın bahçesindeki çeşmeden su içmek istedi.
Çocuğun bahçeye girmesine sinirlenen apartman sakinlerinden T.Y, elindeki sopayla vurduğu M.A'yı yaraladı.
Bahçeden su içmek isteyen çocuğa sopayla dayak! | Video
Olayı gören diğer apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. M.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, T.Y'yi gözaltına aldı.