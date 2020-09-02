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Su içmek isteyen küçük çocuğu öldüresiye dövdü! Yürekleri sızlatan olayda yeni gelişme

'da 10 yaşındaki çocuk, apartmanın bahçesindeki çeşmeden su içmek istedi. Bu duruma sinirlenen apartman sakinlerinden birisi küçük çocuğu sopa ile dövdü. Çevredekilerin müdahalesi sonrasında saldırgan gözaltına alınırken, çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğu sopayla döverek yaralayan kişi gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 11:55 Son Güncelleme: 2.9.2020 12:14 ABONE OL
Su içmek isteyen küçük çocuğu öldüresiye dövdü! Yürekleri sızlatan olayda yeni gelişme

'nın Seyhan ilçesinde, apartmanın bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen çocuğu sopayla döverek yaralayan kişi gözaltına alındı.

Vicdansız adam bahçesindeki çeşmeden su içmek istedi diye 10 yaşındaki çocuğu sopayla dövdü! | Video

Su içmek isteyen küçük çocuğu öldüresiye dövdü! Yürekleri sızlatan olayda yeni gelişme

BAHÇEDEKİ ÇEŞMEDEN SU İÇMEK İSTEDİ

İddiaya göre, 10 yaşındaki M.A, Mustafa Kemal Bulvarı'nda bir apartmanın bahçesindeki çeşmeden su içmek istedi.

Su içmek isteyen küçük çocuğu öldüresiye dövdü! Yürekleri sızlatan olayda yeni gelişme

Çocuğun bahçeye girmesine sinirlenen apartman sakinlerinden T.Y, elindeki sopayla vurduğu M.A'yı yaraladı.

Bahçeden su içmek isteyen çocuğa sopayla dayak! | Video

Su içmek isteyen küçük çocuğu öldüresiye dövdü! Yürekleri sızlatan olayda yeni gelişme

Olayı gören diğer apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. M.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, T.Y'yi gözaltına aldı.

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Su içmek isteyen küçük çocuğu öldüresiye dövdü! Yürekleri sızlatan olayda yeni gelişme
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