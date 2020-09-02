Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu: Süper Loto bilet sorgulama işlemi ekranı ile kazandıran numaralar

Süper Loto çekilişi ile ilgili gelişmeler ve çekiliş sonucu ile çekiliş saati bu oyun oynayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Süper Loto çekiliş sonuçları her gün belirli saatlerde Milli Piyango Online sitesi üzerinden açıklanıyor. Bu başlık altında, yapılan son Süper Loto çekiliş sonucu ve Süper Loto bilet sorgulama ekranı yer almaktadır. Kazandıran numaraları aşağıdaki sayfadan kolayca öğrenebilirsiniz.

MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI (1 EYLÜL 2020 SALI)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) İLE Sisal şans ortakılığında canlı çekilişi düzenlenen Süper Loto sonuçları, MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı ile ilgili tüm detaylar şöyle;