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çekiliş sonuçları belli oldu: Süper Loto bilet sorgulama işlemi ekranı ile kazandıran numaralar

,Milli Piyangoove çekiliş sonuçları her hafta çekiliş günlerinde olduğu gibi bugün de şans oyunu tutkunları için merak konusu oldu. Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları bu başlık altında yer almaktadır. Kazandıran numaralar ve Süper Loto çekilişi bilet sorgulama işlemi ekranına buradan ulaşabilirsiniz. İşte, dün gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları......

Giriş Tarihi: 2.9.2020 10:27 ABONE OL
Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu: Süper Loto bilet sorgulama işlemi ekranı ile kazandıran numaralar

çekilişi ile ilgili gelişmeler ve çekiliş sonucu ile çekiliş saati bu oyun oynayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Süper Loto çekiliş sonuçları her gün belirli saatlerde Milli Piyango Online sitesi üzerinden açıklanıyor. Bu başlık altında, yapılan son Süper Loto çekiliş sonucu ve Süper Loto bilet sorgulama ekranı yer almaktadır. Kazandıran numaraları aşağıdaki sayfadan kolayca öğrenebilirsiniz.

MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI (1 EYLÜL 2020 SALI)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) İLE Sisal şans ortakılığında canlı çekilişi düzenlenen Süper Loto sonuçları, MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı ile ilgili tüm detaylar şöyle;

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu: Süper Loto bilet sorgulama işlemi ekranı ile kazandıran numaralar

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 1 Eylül Süper Loto sonuçları: 21 - 47 - 22 - 32 - 50 - 28

Şanslı numaraların küçükten büyüğe sıralanışı şöyle,



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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu: Süper Loto bilet sorgulama işlemi ekranı ile kazandıran numaralar

; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu: Süper Loto bilet sorgulama işlemi ekranı ile kazandıran numaralar
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