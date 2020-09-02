Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu: Süper Loto bilet sorgulama işlemi ekranı ile kazandıran numaralar

Süper Loto çekilişi ile ilgili gelişmeler ve çekiliş sonucu ile çekiliş saati bu oyun oynayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Süper Loto çekiliş sonuçları her gün belirli saatlerde Milli Piyango Online sitesi üzerinden açıklanıyor. Bu başlık altında, yapılan son Süper Loto çekiliş sonucu ve Süper Loto bilet sorgulama ekranı yer almaktadır. Kazandıran numaraları aşağıdaki sayfadan kolayca öğrenebilirsiniz.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) İLE Sisal şans ortakılığında canlı çekilişi düzenlenen Süper Loto sonuçları, MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı ile ilgili tüm detaylar şöyle;
Şanslı numaraların küçükten büyüğe sıralanışı şöyle,
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.