Süper Loto sonuçları 1 Eylül açıklandı! MPİ ile online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula!

Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) ortaklığında her hafta Salı, Perşembe, Pazar günleri Milli Piyango Online ile MP TV üzerinde canlı çekilişle sonuçları duyurulan Süper Loto'da bugün (1 Eylül 2020 Salı) 15 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye için kazandıran numaralar belirlendi. MP TV'de yapılan canlı çekiliş için günün şanslı numaralarını doğru bilmek ve büyük ikramiye kazanmak umuduyla kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaraları merak ederek Süper Loto sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Şans oyunu severler Milli Piyango Online ile Süper Loto 1 Eylül çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilir ve biletlerine büyük ikramiye isabet edip etmediğini kontrol edebilirler.

MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI (1 EYLÜL 2020 SALI)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) İLE Sisal şans ortakılığında canlı çekilişi düzenlenen Süper Loto sonuçları, MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı ile ilgili tüm detaylar şöyle;