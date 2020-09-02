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'nda 5 katlı binada

'nda bulunan Kırgizistan Başkonsolosluğu'na ait olduğu öğrenilen 5 katlı binanın 1'inci katında çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken konsolosluk binasında hasar meydana geldi

DHA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 23:06 Son Güncelleme: 2.9.2020 23:32 ABONE OL
Taksim Meydanı'nda 5 katlı binada yangın

Taksim Meydanı'nda bulunan Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na ait olduğu öğrenilen 5 katlı binanın 1'inci katında 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken konsolosluk binasında hasar meydana geldi. Yangını izlemek isteyen bazı vatandaşları polis güçlükle dağılabildi.

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Taksim Meydanı'nda 5 katlı binada yangın
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