Tezgâhlar doldu yüzler gülüyor

Av yasağının sona ermesinden sonra önceki gece balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denizlere açıldı. Koronavirüs nedeniyle sezonu nisanda kapatan balıkçılar dolu kasalarla döndü. Sarıyer'de 62 yıllık balıkçı Mehmet Salip Topçu, "Geçen yıla oranla bu yıl daha bereketli ve güzel olacak gibi görünüyor. Palamut ve çinekopta artış bekliyoruz. Balık çok çıkarsa tezgâhlardaki fiyatlar da o derecede düşüş gösterir" dedi. Balıkçı Aydın Gündüz ise, "Bu sezon balığın bol olmasını bekliyoruz. Havalar soğumalı ve yağışlar başlamalı ki tezgahlar balıkla dolsun. Eğer yağmur olursa palamutta irileşir ve çoğalır. Palamut 2-3 gün önce tezgâhlarda tanesi 10 liraydı. Şimdi 25 liraya kadar çıktı. Eğer denizden bol çıkarsa bu rakam yine 10 liraya düşer" dedi.35 senedir Kumkapı'da balıkçılık yapan Erkan Sarıyaprak, sezonun bereketli başladığını söyledi. Sarıyaprak, "Dün ağlar atıldı bugün bereketli başladı. İstavrit geldi, sardalya bol geldi. Bir de palamut kendini gösterdi. Bundan sonra bol bol balık gelecek halkımız balık yiyecek. Çinakop ve lüfer de bekliyoruz. Palamudun mezatta tanesi 25 lira yaptı, biz burada 30 liraya satıyoruz. İstavrit var kilosu 20 lira yaptı biz 25 liraya satıyoruz. Halkımız bu pandemi döneminde balık yesin, bu hastalıktan balıkla kurtulalım" dedi.30 yıldır balıkçılık yapan Erdoğan Gün ise, "Bereketli gözüküyor. Bakalım, bu sene bol bol balık yiyeceğiz gibi duruyor. En bereketlisi palamut oldu. İlerideki günlerde daha da artacak yağmurlarla beraber inşallah" diye konuştu.Trabzon'da da sezonun ilk avında palamut ve istavrit bolluğu yaşandı. Sabahın ilk ışıklarında, balıkhanede tezgâhlar palamut ve istavritle dolup taştı. Palamut 10-12 lira, İstavrit 35 lira, levrek 35-45 arasında, barbun 40 lira, sargan 40 lira, somon ise 30 liradan tezgâhlarda yerini aldı. Balığa özlem duyan vatandaşlar bereketli başlayan sezondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.Bursa'da da balıkçıların av hasreti sona erdi. Geniş sahil şeridine sahip kentte Mudanya, Gemlik ve Karacabey'de sezon açılış programları düzenlendi. Av yasağının kalkmasının ardından denizlerde bayram havası yaşanırken, Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'nde de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uygunsuz avlanmaya karşı sıkı denetimlere başlandı. Hale balık getiren tüm araçlar tek tek durdurulup, kontrol edildi.