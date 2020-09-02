Türkiye'de ilk kez uygulandı |1 günde ayağa kalktı! O anlar böyle görüntülendi

'3 GÜN OLDU AMA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ'



Şikayetlerinin önce yüksek tansiyonla başladığını ve nedeninin bulunamadığını belirten Gülay Çolak, "Çok korkunç ağrılar yaşıyordum. Yapılan tetkikler sonunda her iki böbrek üstü bezimde kitle olduğu anlaşıldı. İstanbul'da bu durum araştırıldı, anjiyo yapıldı ancak bir sonuca ulaşılamadı. Daha sonra internetten araştırınca Prof. Dr. Mutlu Ateş'in robotik cerrahi yöntemiyle ameliyat yaptığını gördüm. Bunun üzerine hemen Antalya'ya geldim ve hastaneye başvurdum. Hocamız ameliyatı başarıyla yaptı. Bundan sonra her şey güzel olacak. Ameliyat olalı üç gün oldu ama şimdiden çok şey değişti" diye konuştu.

