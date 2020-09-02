Türkiye’deki koronavirüs tedbirleri parmak ısırttı

Almanya'nın eski başbakanlarından Helmut Kohl'ün müsteşarlığını yapan, Hristiyan Demokrat Parti üyesi gazeteci Friedhelm Ost, Türkiye'nin güvenli turizm uygulamalarının örnek niteliğinde olduğunu Alman basınıyla paylaştı. Blog Der Republik'te izlenimlerini Almanlara aktaran Friedhelm Ost, "Antalya tatilcileri için sıkı önlemler" başlıklı yazısında "Almanya'nın Kuzey ve Baltık Denizi kıyılarındaki tatil yerleri ve Mallorca ile kıyaslandığında Türkiye'de alınan tedbirlerin dünyaya örnek olmanın da ötesinde" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin en çok tercih edilen tatil bölgelerindeki otel ve restoranların Kovid-19 virüsüne karşı savaştıklarını belirten Ost, farklı fikirleri bir araya getiren bloğunda paylaştığı yazıda, en deneyimli turizm uzmanlarından biri olarak nitelendirdiği Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un en sıkı pandemi önlemlerini Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında hayata geçirdiğini vurguladı.







'MUAZZAM DÖVİZ GİRDİSİ'

Friedhelm Ost, bu yaz tatilin tadını Türkiye'de çıkarmak isteyen ziyaretçilerin mutlaka maske, mesafe ve hijyen kuralına uymak zorunda olduklarını belirterek, turistlere yönelik uyarıların dostane ve nazik ancak bir o kadar da kararlı ve etkili olduğunu belirtti. Ost, yazısında Kovid-19 sürecinde Türkiye'deki organizasyonun mükemmel olduğunun altını da çizdi. Birçok tatilci için sonbahar ve kış aylarında da Türk sahillerine seyahat etmenin çekici olabileceğini ifade eden Alman siyasetçi ve yazar Friedhelm Ost, sağlık turizminden golf imkânlarına, gastronomiden Patara Antik Kenti ile kültürel miraslara Türkiye'nin her ayrıntısına yazısında yer vererek, okurlarına fırsatların sadece yaz sezonunu kapsamadığı mesajı verdi. Friedhelm, Bakan Ersoy tarafından 2019'un ortasında kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın da ülke turizmi için Herkül görevi üstleneceğini sözlerine ekledi. Ost, ajansın başarılı olması halinde, Marmara, Akdeniz, Ege ve Karadeniz bölgelerinde büyük fırsatlar oluşturacağını ve Türkiye'ye muazzam bir döviz girdisi sağlayabileceğini ifade etti.



'BAKAN ERSOY MÜTHİŞ İŞ ÇIKARDI'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un koronavirüs salgını sürecinde olağanüstü bir iş çıkarttığını anlatan Friedhelm Ost, yazısında paylaştığı istatistiki verilerle Türkiye'nin turizm sektörünün öneminden bahsetti. Bu yıl otellerin, hava yollarının, havaalanlarının ve diğer sayısız alanın ekonomik anlamda çok sert darbe aldığına ve bir çöküş yaşadığına vurgu yapan Ost, yaz sezonunun büyük ölçüde geçmiş olmasına rağmen yine de Almanya'dan bu yıl tahmini olarak 2 ile 3 milyon turistin beklenebileceğine işaret etti.

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