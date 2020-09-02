Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Van’da piyasa değeri 390 bin TL olan uyuşturucu ele geçirildi

’da piyasa değeri 390 bin TL olan ele geçirildi

’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda piyasa değeri 390 bin TL olan 3 kilo 51 gram metamfetamin ele geçirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 09:24 Son Güncelleme: 2.9.2020 09:57 ABONE OL
Van’da piyasa değeri 390 bin TL olan uyuşturucu ele geçirildi
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 25 plakalı bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Narkotik madde arama köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın ön cam ızgarasının sağ alt köşesinde bulunan boşluklara zulalanmış vaziyette 3 paket halinde yaklaşık piyasa değeri 390 bin TL olan toplam 3 kilo 51 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü M.P., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Van’da piyasa değeri 390 bin TL olan uyuşturucu ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA