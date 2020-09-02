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'da operasyonu! 3 kilo 51 gram ele geçirildi

Son dakika gelen habere göre 'da, bir kamyonette 3 kilo 51 gram sentetik ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 10:32 Son Güncelleme: 2.9.2020 10:33 ABONE OL
Van'da uyuşturucu operasyonu! 3 kilo 51 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, kamyonetin ön cam ızgarasına gizlenmiş 3 paket halinde 3 kilo 51 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan sürücü M.P, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Van'da uyuşturucu operasyonu! 3 kilo 51 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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