1 milyon TL vurgun yapan dolandırıcılar böyle yakalandı!

Denizli'de 2 şahıs, bir çifti telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Polis ve savcı sıfatı ile aradıkları çifte Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kara para aklama ve FETÖ terör örgütüne üye olmak suçlarından 65 yıl hapis cezası ile dava açıldığını söyledi. Operasyon yaptıklarını söyleyen şahıslar, hesaplarındaki tüm paraları çekmeleri gerektiğini ve bu sayede şüphelileri yakalayacaklarını söyledi. Dolandırıcıların tuzağına düşen çifte bankada ki tüm hesaplarını yanı sıra kredi çektiren ve gayrimenkullerini sattıran dolandırıcılar farklı tarihlerde poşet içerisinde toplam 1 milyon TL'yi sivil polis sandığı kişilere teslim etti.

189 GÜVENLİK KAMERASI VE 171 PTS KAYDI İNCELENDİ

Dolandırıldığını fark eden çift, polis ekiplerini ihbarda bulundu. İhbar üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Şüphelilerin tespiti için uzun süreli çalışma yürüten polis ekipleri dolandırıcıları yakalamak için adım adım iz sürdü. 189 farklı iş yeri ve eve ait güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen polis ekipleri şüphelilere ait olduğu düşünülen 171 araca ait Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kaydını inceledi.

ŞANLIURFA'YA KAÇMIŞLAR

Kimlikleri tespit edilen şahısları takibe alan polis ekipleri şahısları Şanlıurfa'da olduklarını tespit etti. Denizli'den Şanlıurfa'ya giden özel ekip ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri koordineli çalışarak şahısların adresine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.