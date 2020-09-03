2200 yıllık altınları kaçırırken yakalandı! Büyük İskender Dönemi'ne ait altınlarla yakalandı

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İngiliz uyruklu olan bir tarihi eser kaçakçısının Büyük İskender Dönemi'ne ait olan 13 altın sikkeyi yurt dışına kaçırmaya çalıştığı tespit edildi. Altın sikkeleri, götürmeyi planladığı İngiltere'de müzayedede satmayı planladığı iddia edilen İngiliz uyruklu tarihi eser kaçakçısı, altın sikkelerle birlikte uçağa binerken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.Altın tarihi eserlere incelenmek üzere Kaçakçılık Polisleri tarafından el konuldu. Soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin devam ettiği ifade edildi. İngiliz uyruklu olan şüphelinin söz konusu tarihi eser altın sikkeleri satın aldığı kişi veya kişilere yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi.