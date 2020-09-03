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3 aylık bebeğin şüpheli ölümüyle ilgili anne baba gözaltına alındı

Gaziosmanpaşa'da, 3 aylık bebek 'ın ölümü ile ilgili anne ile babası gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi. Yapılan incelemelerde, Hatice Çark'ın vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerinin bulunduğu iddia edildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.9.2020 13:33 Son Güncelleme: 3.9.2020 13:39 ABONE OL
3 aylık bebeğin şüpheli ölümüyle ilgili anne baba gözaltına alındı

Olay, dün sabah saatlerinde Şehit Cengiz Topel caddesinde meydana gelmişti. 4 katlı binanın en üst katında yaşayan E. Çark ve A. Çark çifti 3 aylık bebekleri Hatice Çark'ı yatağında hareketsiz halde bulunca durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri yaptıkları ilk incelemede, 3 aylık bebek Hatice Çark'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde, Hatice Çark'ın vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerinin bulunduğu iddia edildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ANNE BABA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hatice Çark'ın ölümüyle ilgili araştırma devam ederken, anne ve babası dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Çiftin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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3 aylık bebeğin şüpheli ölümüyle ilgili anne baba gözaltına alındı
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