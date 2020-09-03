3 aylık Hatice bebeğin ölümünde darp şüphesi

GAZIOSMANPAŞA'DA 3 aylık bir kız bebeği evde ölü bulundu. Vücudunda morluklar görülen bebeğin anne babası gözaltına alındı. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan Çark ailesi, 3 aylık bebekleri Hatice Çark'ın düşerek fenalaştığını belirterek 112 Sağlık Ekipleri'ne haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini, vücudunda ise darp izleri bulunduğunu tespit ederek polise haber verdi. Bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, 3 aylık bebeklerini kaybeden anne Eda ve baba Ahmet Çark'ı ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.