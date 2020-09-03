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81 ilde kısıtlaması

Giriş Tarihi: 3.9.2020 ABONE OL
81 ilde düğün kısıtlaması
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, 81 ilde sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek. Düğünler nikah merasimi şeklinde yapılabilecek, düğün ve nikahlar en fazla 1 saatte tamamlanacak. Nikahlarda oyun oynanması ve dans edilmesine, toplu yemek dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı yapılmasına izin verilmeyecek. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzerindekiler ile 15 yaş altı çocuklar düğünlere ve nikah törenlerine katılamayacak.
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81 ilde düğün kısıtlaması
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