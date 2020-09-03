A101 3 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu satışta! A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler, hangi ürünler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu, her zaman olduğu gibi bu hafta da fiyat avantajları ile dikkat çıkıyor. 3 Eylül 2020 tarihinde müşterilerini sevindirmeye hazırlanan A101 aktüel ürünler kataloğu ile satışa çıkacak ürünleri önceden incelemek ve avantajlardan haberdar olmak isteyenler; hafta başından itibaren A101 aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. Peki, 3 Eylül 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var? İşte A101 aktüel ürünler indirimleri!
A101 3 EYLÜL 2020 AKTÜEL ÜRÜNLERDE DEV FIRSATLAR
A101 aktüel ürünler indirimleri için binlerce kişi Perşembe gününe kilitlendi. Katalog içerisinde bulunan birbirinden farklı ürünler büyük ilgi çekerken özellikle teknolojik aletler vatandaşların favorisi oluyor. Sınırlı sayıdaki ürünleri uygun fiyata satın alabilmek için ise marketin açılış saatlerinde binlerce kişi mağazalara akın ediyor...
Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1.299 TL
Xiaomi Earbuds S Bluetooth Kulaklık 139 TL
HI-LEVEL 49" Ultra HD Android Smart Led TV 2.199 TL
Elton 32" Uydu Alıcılı Led TV 899 TL
Singer 1605 Dikiş Makinesi 529 TL
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