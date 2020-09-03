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’da önce çocuğunu sonra karısını öldüresiye dövdü

’da bir kişi sinir krizi geçirip çocuğunu darp edip anlının açılmasına sebep olduktan sonra karısını da bayıltana kadar dövdü. Polis karısını ve çocuğunu döven şüpheliyi olaydan kısa bir süre sonra yakaladı.

İHA
Giriş Tarihi: 3.9.2020 09:04 Son Güncelleme: 3.9.2020 09:19 ABONE OL
Adana’da önce çocuğunu sonra karısını öldüresiye dövdü

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sinir krizi geçiren Fevzi D., oğlu B.D.'yi darp etmeye başladı. Fevzi D., sert bir cisimle oğlunun anlına vurdu. Küçük çocuk anlı açılınca kanlar içerisinde yere düştü.

Adana’da önce çocuğunu sonra karısını öldüresiye dövdü

Öfkesi dinmeyen Fevzi D., daha sonra karısı Ceylan D.'yi öldüresiye dövdü. Ceylan D., bayılınca Fevzi D., motosiklete binerek hızla kaçtı. Polisi aradım karımı öldürdüm diye kendini ihbar etti

Adana’da önce çocuğunu sonra karısını öldüresiye dövdü

Olay yerinden kaçan Fevzi D., 155 polis ihbar hattını arayarak eşini öldürdüğünü söyleyip, evinin adresini verdi. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ve oğlunu Şehir Hastanesine kaldırdı. Anne ve oğlunun hayati tehlikeleri olmadığını öğrenildi.

Polis, Levent Mahallesi ara sokaklarında yaptığı arama çalışmalarında, olayı gerçekleştiren Fevzi D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

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Adana’da önce çocuğunu sonra karısını öldüresiye dövdü
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