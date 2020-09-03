Adana’da önce çocuğunu sonra karısını öldüresiye dövdü

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sinir krizi geçiren Fevzi D., oğlu B.D.'yi darp etmeye başladı. Fevzi D., sert bir cisimle oğlunun anlına vurdu. Küçük çocuk anlı açılınca kanlar içerisinde yere düştü.

