Afrikalı işçilerin Erdoğan sevgisi

Koronavirüs salgını nedeni ile Rize'ye gelemeyen Gürcü çay işçilerinin yerini Senegal, Gambiyalı işçiler aldı. İşçiler hasadın olmadığı günlerde ise bahçe temizliklerini yapıyor. Rize'yi çok sevdiklerini belirten yabancı uyruklu işçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dillerinden düşürmüyor. Senegal ve Gambiyalı işçileri çay bahçesinde çalıştıran Faruk Aloğlu, işçilerin Erdoğan sevgisini gördüğünde şaşırdığını belirterek, "Gerçekten farklı bir sevgileri var. Türkçe'yi çok konuşamasalar bile bir şekilde anlaşıyoruz. Köy halkı da alıştı onlara. Erdoğan sevgileri bambaşka" ifadelerini kullandı.Türkiye'ye okumak için geldiklerini belirten Moussa Gassama, Erdoğan'ı çok sevdiklerini de dile getirerek, "Bizim ülkemize çok yardım ediyor. Bizim orada ailem, herkes Erdoğan'ı çok seviyor" dedi.