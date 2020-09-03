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'de akılalmaz görüntü! 5. kattan koltuğu böyle yere attılar

'de bir hurdacı satın aldığı eski koltuğu merdivenlerden indirmek yerine binanın 5'inci katından aşağıya attı. Sokakta oynayan çocukların çok yakınına düşen koltuğun düşme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.9.2020 10:19 Son Güncelleme: 3.9.2020 10:34 ABONE OL
Arnavutköy'de akıl almaz görüntü! 5. kattan koltuğu böyle yere attılar

Olay, Anadolu Mahallesi Erdem Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir hurdacı, sokak üzerindeki 5 katlı binanın 5'inci katındaki daireden eski koltuk satın aldı.

Arnavutköy'de akıl almaz görüntü; 5. kattan koltuğu böyle yere attılar | Video

Arnavutköy'de akıl almaz görüntü! 5. kattan koltuğu böyle yere attılar

Hurdacı, koltuğu merdivenlerden indirmek yerine sokakta oynayan çocuklara aldırmadan 5'inci kattan aşağıya attı.

Arnavutköy'de akıl almaz görüntü! 5. kattan koltuğu böyle yere attılar

Çocuklara çok yakın bir yere düşen koltuğun 5'inci kattan atılma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Arnavutköy'de akılalmaz görüntü! 5. kattan koltuğu böyle yere attılar
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