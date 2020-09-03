Babasının ailesini ve kendisini ölümle tehdit ettiğini belirten genç kızın yardım çığlığı

"KAPIYI AÇMAYI BAŞARSA ÖLECEKTİK"

Çelik, "En sonunda mahkeme karar verdi ve kendisine elektronik kelepçe takıldı. 11 aydır biraz daha rahattık elektronik kelepçeden dolayı, ama bu şahıs sürekli kelepçeyi ihlal etti. Her defasında tutanak tutuldu ve ilgili mahkemeye gönderildi. Farklı hiçbir şey yapılmadı. En sonunda 13 Ağustos gecesi kelepçenin bağlantısını kopararak eve geldi. Ağabeyimin geldiğini zannediyor, tam kapıyı açacakken onun olduğunu görüyor ve sesini çıkarmıyor. Elinde silahla kapıyı kırmaya çalışıyor, eğer açabilirse öldürecek. Sonra mahallede bir el sıkarak gidiyor. Ben de dayımın evindeydim, haberdar olunca polisi aradım, ekipleri yönlendirdim. Daha sonra gözaltına alındı ama serbest bırakıldı. Bana tekrar 'Hangi hakim, hangi savcı sizi koruyacak. Ben yine serbestim' diye mesaj attı. Ben yine savcılığa suç duyurusunda bulundum ve 23 Ağustosa tekrar kapıya dayandı. Elinde bir cam şişe vardı, kapıyı kırmaya çalıştı ve yine açamadı kapıyı. Açsa, öleceğiz. Bu kadar basit aslında. Daha sonra dayım aşağı indi, dayınları öldüreceğim dedi bu kez ve elindeki şişeyi kırarak bir dayımın kulağını diğerinin de yüzünü yaraladı" diye konuştu.