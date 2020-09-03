Bartın Irmağı'ndaki balık ölümlerinin sebebi belli oldu

Kent merkezinden 13 kilometre ilerleyerek Karadenize dökülen Bartın Irmağı'nda, zaman zaman görülen balık ölümleri, dün bir kez daha yaşandı. Kemerköprü Mahallesi'ndeki ırmak yatağında dün sabah kıyıya vuran ölü balıklar görüldü.

Vatandaşların yetkililere haber vermesi üzerine, bölgeye gelerek balıklardan ve sudan numune alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, bugün yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Tüm hat boyunca ırmak akış hızının durağan ve çok yavaş olduğu, su yüksekliğinin az olduğu, ırmak yatağının 8-10 metre arasında çekilmiş olduğu, ırmakta renk değişikliği olmadığı ve doğal renginde aktığı, söz konusu alanda herhangi bir deşarja rastlanmadığı, su içinde balıkların yüzmekte olduğu, Kemerköprü mevkisinde, su yüzeyinde ve ırmağın çekilmiş bölgelerinde ölü balıkların bulunduğu görülmüştür. Mevsimsel koşullar itibarıyla yağış miktarının azalması, ırmakta su seviyesinin düşmesi nedeniyle oksijen yetersizliğinden kaynaklı balık ölümlerinin gerçekleştiği değerlendirilmiştir" denildi.