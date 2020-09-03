Bu gruptakilere grip aşısı şart

Sağlık Bakanlığı, grip aşısı tartışmaları sürerken kimlerin mutlaka grip aşısı olması gerektiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada "65 yaş üstündekiler, enfeksiyon hastalıklarına karşı çocuklar-bebekler kadar duyarlıdır. Yaşlılar grip olduklarında hastalığı daha ağır geçirebilirler. Sinüzit, orta kulak iltihabı ve çok basit bir mikroorganizma sonucunda grip bir anda zatürre hastalığına dönüşebilir ve hayati risk taşıyabilir. Yaşlılarımızı aşısı olan enfeksiyon hastalıklarından korunmak için en önemli korunma yöntemi aşılamadır" denildi.Aynı zamanda grip ile hipertansiyon, astım, diyabet ve KOAH gibi hastalıkların da alevlenebileceği belirtilen açıklamada "65 yaşından ileri olan kişiler aile hekimi, dahiliye doktoru veya enfeksiyon uzmanından kendileri için uygun aşıları öğrenmeli ve aşılarını tamamlamalıdır. 65 yaşından ileri olan herkesin, senede bir kere, kış gelmeden ideal olarak eylül-kasım aylarında grip aşısı olması gerekir" ifadelerine yer verildi. Mutlaka grip aşısı yaptırması gereken gruplar şu şekilde sıralandı:65 yaş ve üzerindekilerKronik böbrek yetmezliği olanlarKalp damar sistemi hastalarıŞeker hastalarıHamilelerAstım, kronik akciğer hastalığı olanlar6 ay-18 yaş arası olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler.