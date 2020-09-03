Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da ailevi problemleri olan kadın 30 metre yükseklikten atladı

'da ailevi problemleri olan kadın 30 metre yükseklikten atladı

'nın İznik ilçesinde ailevi problemleri olduğu iddia edilen 41 yaşındaki F.K., 30 metre yükseklikteki kayalıklara çıktı. eden kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri sayesinde hastaneye ulaştırıldı. Genç kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 01:10 Son Güncelleme: 4.9.2020 01:19 ABONE OL
Bursa'da ailevi problemleri olan kadın 30 metre yükseklikten atladı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir intihar olayı yaşandı. Ailevi problemleri olduğunu öne süren F.K. (31), 30 metre yükseklikteki kayalıklardan atlayarak intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan F.K. durumunun ağır olduğu bildirildi.

30 METRE YÜKSEKLİKTEN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

Olay, saat 18.00 sıralarında İznik'e bağlı Karacakaya mevkiinde meydana geldi. Ailevi problemleri olduğu iddia edilen F.K., Karacakaya mevkiindeki kayalıklara çıktı. Ailevi sorunları olduğunu öne süren ve bunalımda olduğu iddia edilen F.K., kendini yaklaşık 30 metre yükseklikteki kayalıklardan attı.

DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak İznik Devlet hastanesine kaldırılan F.K., buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Eşiyle tartıştı katliam yaptı Son dakika: Almanya'da vahşet! Bir evden 5 çocuk cesedi çıktı

ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da ailevi problemleri olan kadın 30 metre yükseklikten atladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA