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Çipli kimliğini internette gördü! İzinsiz kullanmışlar diyerek ihbar etti

Türkiye’nin yeni dönem çipli kimlik uygulamasına geçmesi ile ilk kimlik kartına sahip olan vatandaşın paylaştığı fotoğraf, bir sitede örnek olarak izinsiz şekilde yayınlandı. Kimlik bilgilerinin açıkça yayınlandığını ileri süren vatandaş şikayetçi oldu.

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Giriş Tarihi: 3.9.2020 17:06 Son Güncelleme: 3.9.2020 17:11 ABONE OL
Çipli kimliğini internette gördü! İzinsiz kullanmışlar diyerek ihbar etti

Kahramanmaraş'ta yaşayan 59 yaşındaki M.G., Türkiye'nin çipli kimlik uygulamasında ilk kimlik kartına sahip vatandaş oldu. Bu esnada anı ölümsüzleştirmek için kimliğin fotoğrafı çekti. Aylar sonrasında internette haber okuduğu sırada 'Türkiye'nin yeni kimliği' başlıklı habere tıkladı. Haberin içeriğinde M.G., rızası olmadan kendisine ait kimlik bilgilerin açık bir şekilde paylaşılmış olduğunu gördü.

RIZASIZ PAYLAŞIMA ŞİKAYET

Tesadüfen internette ki haber sitesinde rızası olmadan kendi kimlik bilgilerinin açık bir şekilde paylaşıldığını gören M.G., haberi yayınlayan internet sitesinden şikayetçi oldu. Dağcılığa başvuran M.G.'nin ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çipli kimliğini internette gördü! İzinsiz kullanmışlar diyerek ihbar etti
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