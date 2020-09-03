Çipli kimliğini internette gördü! İzinsiz kullanmışlar diyerek ihbar etti

Kahramanmaraş'ta yaşayan 59 yaşındaki M.G., Türkiye'nin çipli kimlik uygulamasında ilk kimlik kartına sahip vatandaş oldu. Bu esnada anı ölümsüzleştirmek için kimliğin fotoğrafı çekti. Aylar sonrasında internette haber okuduğu sırada 'Türkiye'nin yeni kimliği' başlıklı habere tıkladı. Haberin içeriğinde M.G., rızası olmadan kendisine ait kimlik bilgilerin açık bir şekilde paylaşılmış olduğunu gördü.

RIZASIZ PAYLAŞIMA ŞİKAYET

Tesadüfen internette ki haber sitesinde rızası olmadan kendi kimlik bilgilerinin açık bir şekilde paylaşıldığını gören M.G., haberi yayınlayan internet sitesinden şikayetçi oldu. Dağcılığa başvuran M.G.'nin ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.