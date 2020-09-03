Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı hangi gün, ne zaman yapılacak?

Koronavirüs salgınına ilişkin son durumun masada olacağı Kabine toplantısı için geri sayım başladı. Vakaların artış yaşamasıyla beraber yeni kararların alınıp alınmayacağı merak edilen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka sesleniyor. Son olarak 24 Ağustos tarihinde düzenlendiği bilinen toplantının günü ve saati araştırılıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı hangi gün yapılacak, belli oldu mu? İşte detaylar…
Coronavirüsü sürecinde salgına ilişkin durum değerlendirmelerinin gerçekleştiği ve kararların alındığı Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı için araştırmalar da hız kazandı. Bu kapsamda milyonların gündemi yasakların yeniden geri gelip gelmeyeceği olurken vatandaşlar toplantının yapılacağı günü merak ediyor…
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının henüz ne zaman yapılacağına ilişkin bir açıklama olmamasına karşın toplantının genel olarak Pazartesi günü uygulandığı biliniyor…
Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizin içerisinde bulabilirsiniz...
BİLİM KURULU GEÇTİĞİMİZ GÜN TOPLANDI!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul'da Trakya'da ve Ege Bölgesi'nde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da maalesef bir artış var." dedi.
Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde birlikte gerçekleştirilen Toplum Bilim Kurulu ve Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Salgının seyrine ilişkin Koca, "Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul'da Trakya'da ve Ege Bölgesi'nde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da maalesef bir artış var. Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Yer yer Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman gibi bazı illerimizde hızlı hasta artışlarına bağlı hastane sıkıntısı yaşandı. Hızlı müdahale ile sorunlar aşılmaktadır. Diyarbakır gibi bazı illerimizde yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir." bilgisini verdi.
Hasta sayısını Gaziantep'te yüzde 52, Şanlıurfa'da yüzde 59, Diyarbakır'da yüzde 49, Mardin'de yüzde 61 aşağı çekmeyi başardıklarını ifade eden Koca, Konya'da kısmen kontrol altına alındığını, Ankara, İstanbul, İzmir Bursa, Erzurum, Sivas, Kayseri'nin halen yüksek riskli iller arasında bulunduğunu belirtti.