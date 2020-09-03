Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı hangi gün, ne zaman yapılacak?

Koronavirüs salgınına ilişkin son durumun masada olacağı Kabine toplantısı için geri sayım başladı. Vakaların artış yaşamasıyla beraber yeni kararların alınıp alınmayacağı merak edilen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka sesleniyor. Son olarak 24 Ağustos tarihinde düzenlendiği bilinen toplantının günü ve saati araştırılıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı hangi gün yapılacak, belli oldu mu? İşte detaylar…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Coronavirüsü sürecinde salgına ilişkin durum değerlendirmelerinin gerçekleştiği ve kararların alındığı Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı için araştırmalar da hız kazandı. Bu kapsamda milyonların gündemi yasakların yeniden geri gelip gelmeyeceği olurken vatandaşlar toplantının yapılacağı günü merak ediyor…