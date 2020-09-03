Diyarbakır’da trafik kazası: 1 yaralı

Kazaya gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan otomobiller olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.