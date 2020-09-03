Eşiyle tartıştı katliam yaptı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasındaki astsubay Köksal Doğru, kuaför dükkanı işleten eşinin işyerinde katliam yaptı. Doğru,işyeri önünde tartıştığı eşi Handan Doğru ile işyerine malzeme getiren Alper R.'yi tabanca ile öldürüp, işyeri çalışanı Gizem Önal'ı da yaraladıktan sonra intihar etti. Olay, dün saat 18.30 sıralarında 89/9 sokaktaki bir kadın kuaföründe meydana geldi. Astsubay olduğu öğrenilen Köksal Doğru, boşanma aşamasında olan eşi Handan Doğru'nun işlettiği kadın kuaförüne gitti. Burada eşi ile tartışan Doğru, tabancasını art arda ateşleyerek katliam yaptı. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Köksel Doğru'nun silahından çıkan kurşunlar, eşi Handan Doğru ile işyerinde çalışan Gizem Önal ve dükkana malzeme getirdiği öğrenilen Alper R.'ye isabet etti. Ortalık kan gölüne döndü. Köksal Doğru ise olay yerinden uzaklaştıktan 100 metre sonra silahını başına ateşledi.Çevrede korku ve paniğe neden olan olaydan sonra ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Handan Doğru ve Alper R. ile Köksel Doğru'nun yaşamını yitirdiği, işyeri çalışanı Gamze Önal'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Önal, ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.