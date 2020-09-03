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Eski erkek arkadaştan şantajla

Giriş Tarihi: 3.9.2020 ABONE OL
Eski erkek arkadaştan şantajla cinsel saldırı
Mersin'de yaşayan N.P. (18), eski erkek arkadaşı H.G.'nin (23) gizlice çektiği görüntüleriyle şantaj yaparak, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Erdemli'de yaşayan N.P., bir süre arkadaşlık yaptığı H.G.'den ayrılmak isteyince de hayatının şokunu yaşadı. İddiasına göre ilişkiyi bitirmek istemeyen H.G., genç kıza, gizlice çektiği görüntüler ile şantaj yapmaya başladı. Ayrıca içeceğine uyku ilacı katıp, cinsel saldırıda bulundu. Geçen haziranda savcılığa suç duyurusunda bulunan N.P., "Bugüne kadar korkup, sustum ama artık susmak istemiyorum" dedi. DHA
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Eski erkek arkadaştan şantajla cinsel saldırı
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