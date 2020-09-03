Fahrettin Koca: Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu:"Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz, bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi. Virüs her geçen gün daha fazla insana bulaşıyor. Etkin bir mücadele yapıyoruz, her gün test sayımızı artırıyoruz. Yeni hasta sayımız düşmüyor. Şu ana kadar 29 bin 865 sağlık çalışanımız virüse yakalandı, 52 sağlık çalışanımızı ebediyete yolcu ettik. Orta Anadolu ve Güneydoğu'da maalesef artış var. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas, Kayseri halen yüksek riskli illerimiz arasında. En çok artış Ankara'da, vaka sayısı İstanbul'u iki kat geçti. Hastane açısından sorunumuz yok. HES kodu uygulaması, kitle ulaşım araçlarından sonra, birçok sosyal mekana girişte de yaygınlaştırılacak. Grip ve zatürre aşısında sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Geçen yıla göre 3-4 kat tedarikli olacağız. Birinci sınıfların alışması açısından 2 gün devam, 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. Maske ve mesafeye özen gösterelim."Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu da paylaştı. Buna göre son 24 saatte yapılan test sayısı 107 bin 927 olurken, bin 596 yeni tanı konuldu. 45 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1017 oldu. 947 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 246 bin 876'ya yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.6 olurken, ağır hasta sayısı bin 17'ye ulaştı.