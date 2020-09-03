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Faruk bebeğin ağlama sesini duyan vatandaşlar seferber oldu

'de ailesinin arabada bırakarak hastaneye gittiği 1,5 yaşındaki çocuğu vatandaşlar kurtardı. Çocuğu araçta gören Umut Satı, "Eşimle benim hastanede randevumuz vardı. Geçerken araç içerisinde ağlama sesi duyduk. Polis ekiplerine haber verdik" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 3.9.2020 12:59 ABONE OL
Faruk bebeğin ağlama sesini duyan vatandaşlar seferber oldu

Olay, Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi karşısında meydana geldi. Ailesi 1,5 yaşındaki çocukları Faruk A.'yı arabada bırakarak hastaneye gitti. Çevredeki vatandaşın araç içerisinde ağlayan çocuk sesini duyması üzerine yetkililere haber verildi.

YAKLAŞIK 30 DAKİKA ARAÇTA KALDI

Yaklaşık 30 dakika araçta kalan çocuk, çevredeki vatandaşların aracın camını zorlayarak açması sonucu kurtarıldı. Açılan camdan dışarı çıkarılan ve sırılsıklam terleyen çocuğa vatandaşlar su verdi, yüzünü yıkadı. Çocuğun yakını ise daha sonra gelerek çocuğu alıp hastaneye gitti.

Çocuğu araçta gören Umut Satı, "Eşimle benim hastanede randevumuz vardı. Geçerken araç içerisinde ağlama sesi duyduk. Polis ekiplerine haber verdik" dedi.

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Faruk bebeğin ağlama sesini duyan vatandaşlar seferber oldu
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