Haldun Boysan’a gözyaşlarıyla veda

Dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'de 31 Ağustos'ta hayatını kaybeden Haldun Boysan (62) için dün Ankara'da Karşıyaka Camisi'nde tören düzenlendi. Törene annesi Nükhet Boysan, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, çok sayıda Beşiktaş taraftarı katıldı. Aynı zamanda Beşiktaş Kongre Üyesi olan Boysan'ın beşiktaş bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Boysan, başrollerini Hilmi Cem İntepe ve Jessica May'ın paylaştığı "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunuyordu. Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirerek, 62 yaşında hayata veda etti.