İki kamyon eşya 500 valizle geldiler

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin ailesi Bodrum'da demirli olan milyon dolarlık yat "Katara'ya" geldi. Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yapan Katar Kraliyet ailesinin özel Jumbo jetinden 2 kamyon eşya indirildi. 500 bavul ve çok sayıda dalış tüpü kamyonlardan inmesi ise saatler sürdü. Bodrum'a 3 gün önce demir atan Katar Emiri Al Sani'nin ailesine ait "Katara" isimli milyonlarca dolarlık lüks yatın kim için geldiği belli oldu. Sabah saatlerinden itibaren lüks yatta hummalı bir çalışma başladı. Gün boyu hazırlık yapan yat personeli, Katar Emiri Al Sani'nin ailesi için hazırlandı.Katar Kraliyet ailesi için Milas-Bodrum Havalimanı'nda üst düzey önlem alındı. Kraliyet ailesine ait Jumbo jet ile gelen ailesi için havalimanından Bodrum gemi yanaşma iskelesine kadar emniyet güçleri yol güzargahında üst düzey önlem aldı. Polis ekiplerinin eskortluğunda yata geçen Al-Thani ailesine denizde de sahil güvenlik ekiplerinin eşlik ettiği görüldü.Katar kraliyet ailesi yata geçtikten sonra 2 kamyon eşya da yata getirildi. Yüzen sarayda tatil yapacak kraliyet ailesi için özel aşçılar, garsonlar, dalış eğitmenleri, çocukların dadıları, korumalar ve tekne personelleri ile birlikte toplam 180 kişinin geldiği tahmin ediliyor. Kraliyet ailesinden olduğu öğrenilen kişinin Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin kardeşlerinden biri olduğu, 5 çocuğu ve eşi ile Bodrum'un mavi sularında tatil yapacağı öğrenildi. Korumalarıyla gümrük sahasına giren Katar Emiri Al Sani'nin kardeşinin, aracını kendisinin kullanması ise dikkatlerden kaçmadı. Yatta uzun süre bebeği ile vakit geçiren Emir'in kardeşi, daha sonra içeri girerek televizyon izledi. İHA