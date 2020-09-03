İnternetten satılık araç sahiplerini dolandıran çeteye operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet sitesi üzerinden satışa çıkarılan araç sahiplerini dolandıran çete üyelerini yakalamak için dün operasyon yaptı. Buldan, Sarayköy, Tavas ve Honaz ilçelerinde eş zamanlı yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda bulunan senetlere ve evraklara ise el kondu.