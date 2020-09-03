İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

İstanbul Havalimanı’nda nefes kesen tarihi eser operasyonu | Video

Edinilen bilgiye göre, yurt dışına altın sikke kaçırma teşebbüsünde bulunacağı yönünde bilgi edinilen İngiltere uyruklu A.I.F. isimli şahıs takibe alınmasının devamında 30 Eylül günü İstanbul Havalimanı bagaj teslim noktasında durduruldu.

Şahsın çantasının içerisindeki cüzdanında yapılan aramalarda Bizans ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen; 11 adet altın sikke, 1 adet gümüş sikke, 1 adet bronz sikke ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.