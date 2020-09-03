İstanbul'da karpuz satışı yapılan lüks otomobil trafikten men edildi

Geçtiğimiz günlerde Beyoğlu'nda ilginç bir olay yaşandı. İlçede lüks aracını kenara çeken M.H.F., aracın bagajından çıkardığı karpuzları sattı. Gazetecilerin bu anları kameralara kaydettiği fark edip rahatsız olan sosyal medya fenomeni, daha sonra karpuzları bırakıp olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay yerinden uzaklaşan M.H.F.'nin alacağı ceza ise bugün belli oldu.

Lüks otomobilde 5 liraya karpuz sattı | Video

KARPUZ SATIŞI YAPAN KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Beyoğlu Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda lüks otomobilde karpuz satışı yapan sürücünün İran vatandaşı M.H.F olduğunu tespit etti.

15 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "Araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek" maddesi gereğince 1228 lira idari para cezası uygulandı, araç ise 15 gün süreyle trafikten men edildi.

OLAYI VİDEO ÇEKMEK İSTERKEN CEZA ALDI

Sürücünün emniyetteki ifadesinde, İran'da sosyal medya fenomeni olduğunu ve olayı video çekmek ve bunu sosyal medyada paylaşmak amaçlı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Şaşkına çeviren görüntüler! Lüks otomobille 5 liraya karpuz sattı!

Ultra lüks karpuzcu!