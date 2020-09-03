2. Dünya Savaşı yıllarında Yunanistan açlık ve sefaletin pençesindeydi. Türkiye 1941'de Kurtuluş vapuru ile yaptığı yardımla Yunan halkına umut oldu. Efsanevi yardım vapuru Kurtuluş yine Yunanistan'a yardım götürdüğü sırada batarak suya gömüldü. Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Arı, o olayı anlattı.

Türkiye Yunanistan'ı açlıktan nasıl kurtardı? İşte Yunan halkının umut ışığı 'Kurtuluş Vapuru'nun hikayesi | Video

Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Arı şöyle dedi: "Vapur sevinçle karşılandı. İndirilen her paket açlıktan kurtulmayı gösteriyordu. Yunanistan'a yardım kampanyası başlatılınca Türk halkı elinde olan ne varsa bu kampanyaya verdi. Bu gemiler sürekli gıda taşıdılar. Ancak aylar sonra 2 ton yiyecekle açılan gemi şiddetli fırtınaya yakalanarak suya gömüldü. Türkiye o günden sonra da başka gemilerle yardımlarını sürdürdü. Toplam 50 ton gıda yardımı yapıldı. Yunan halkının yüreklerinde tüm bu yardımın adı 'Kurtuluş' olarak kaldı. "