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ne zaman sona erecek? Ücretsiz İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar sürüyor, tarih belli mi uzatılacak mı?

Corona virüs salgını nedeniyle, işçinin ve işverenin hakkını savunmak maksadıyla getirilmişti. 17 Nisan tarihinde ilk olarak başlayan işten çıkarma yasağı daha sonra aylık periyotlar şeklinde uzatılmıştı. Konuyla doğrudan bağlantılı olan ‘Kısa Çalışma Ödeneği’de iki aylık uzatılmıştı. Durum böyle olunca, ‘İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Ücretsiz izin desteği işten çıkarma yasağı uzatılacak mı?’ gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili detaylar

Giriş Tarihi: 3.9.2020 11:11 ABONE OL
İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? Ücretsiz İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar sürüyor, tarih belli mi uzatılacak mı?

Corona virüs salgını nedeniyle, yaşanacak ekonomik olumsuzluklardan çalışanların etkilenmemesi için getirilmişti. İlk olarak 3 aylığına getirilen yasak, daha sonra kademeli olarak uzatılmıştı. Çalışan ve işverenin haklarını güvence altına almayı amaçlayan düzenleme ile istihdamın korunması amaçlanıyor. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Ücretsiz izin desteği işten çıkarma yasağı uzatılacak mı?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla işten çıkarma yasağı, 17 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 ay süre ile uzatılmıştı. Kararı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı.

İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? Ücretsiz İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar sürüyor, tarih belli mi uzatılacak mı?

Bakan Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? Ücretsiz İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar sürüyor, tarih belli mi uzatılacak mı?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINA UYMAMANIN CEZASI NE KADAR?

İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak.

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İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? Ücretsiz İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar sürüyor, tarih belli mi uzatılacak mı?
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