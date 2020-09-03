Kadınlar ‘altın günü’ yaptı, site karantinada

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki 4 blok, 68 daireden oluşan sitede, kadınlar arasında "altın günü" düzenlendi. Güne katılan 16 kadından birinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine site karantinaya alındı. Giriş-çıkışların izin verilmediği sitede filyasyon ekipleri de çalışmalarına başladı. Site girişinde tedbir amaçlı bekçiler de nöbet tutuyor. Öte yandan Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 66 adres karantina altına alındı. Çanakkale Biga'da da bir mahalle ve sokak karantinada.

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