Katil komşu yakalandı

Kütahya'dabir kafede çalışan 32 yaşındaki 3 çocuk annesi Sibel Şirin, önceki gün evinin önünde eski komşusu Bülent Köle (41) tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Cinayetin ardından kaçan zanlı, dün Altıntaş ilçesi Oysu köyünde bir evin bahçesinde yakalandı. Şüphelinin, "Mağdur olmasın diye destek oluyordum. 'Buzdolabı, çamaşır makinası ve cep telefonu alır mısın? Sen üzerine satın al, ben her ay taksitleri sana öderim' dedi. Ama ödemedi. Evime icra gelince öfkeme hakim olamadım" dediği öğrenildi. Zanlı tutuklandı.